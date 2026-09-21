Gurugram News: बिना नंबर प्लेट दौड़ रही गाड़ी पर थे छह चालान लंबित, जब्त

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मेदांता जोनल अधिकारी की टीम द्वारा की जा रही नियमित वाहनों की चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया है। जांच में सामने आया कि इस वाहन पर 46,500 का जुर्माना लंबित था, जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया था।कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं लगी थी। इसके बाद जब यातायात पुलिस ने वाहन का रिकॉर्ड खंगाला, तो पता चला कि इस गाड़ी पर पहले से ही यातायात नियमों की विभिन्न धाराओं के तहत 6 चालान लंबित हैं। चालक से वाहन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कड़ी कार्रवाईलंबे समय से लंबित जुर्मानों का भुगतान न करने और बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने को बेहद गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की और मौके पर ही स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया।जांच के दौरान जिन वाहनों पर लंबे समय से चालान भुगतान करना लंबित पाया जाता है, उनको जब्त किया जाता है। वाहन चालकों को 90 दिनों अंदर चालान जमा कराने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि उनके वाहन जब्त न हो सकें। -विकास वर्मा, पुलिस प्रवक्ता, यातायात