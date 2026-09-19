Gurugram News: सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए टीकाकरण जरूरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:32 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:32 PM IST
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गुरुग्राम। प्रदेश सरकार की ओर से बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे सभी बालिकाएं जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन पूरा कर लिया है और अभी 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, एचपीवी टीकाकरण के लिए पात्र हैं।
एचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। वैक्सीन इस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने की भूमिका निभाती है। सेक्टर-10 के नागरिक अस्पताल में पात्र बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध है। पीएमओ डॉ. नीना ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी पात्र बेटियों को समय रहते टीकाकरण करवाएं ताकि भविष्य में इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकें। संवाद
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एचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। वैक्सीन इस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने की भूमिका निभाती है। सेक्टर-10 के नागरिक अस्पताल में पात्र बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध है। पीएमओ डॉ. नीना ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी पात्र बेटियों को समय रहते टीकाकरण करवाएं ताकि भविष्य में इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकें। संवाद
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