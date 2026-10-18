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Gurugram News: हनुमान ने लंका पहुंचकर सीता को दिया राम का संदेश

Sun, 18 Oct 2026 07:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:19 PM IST
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Upon reaching Lanka, Hanuman delivered Rama's message to Sita.
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। शहर की रामलीलाओं में सुग्रीव मित्रता, बाली वध और लंका दहन के दृश्य दर्शाए गए। इस वर्ष शहर की रामलीलाएं हाईटेक हो गई हैं। श्री दुर्गा रामलीला का मंचन सोशल मीडिया पर लाइव देखा जा रहा है। जैकबपुरा श्री दुर्गा रामलीला के नौवें दिन हनुमान और राम के मिलन से लीला शुरू हुई। हनुमान ने राम-लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव ने सीता का वस्त्र राम को दिया। राम ने बाली का वध किया और अंगद को सौंपा। सीता की खोज में हनुमान लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता से मिले। उन्होंने सीता को राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ी, फिर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई। इसके बाद हनुमान ने सारी लंका जला दी।

अन्य रामलीलाओं का मंचन
न्यू कॉलोनी सनातन धर्म की रामलीला में अक्षय कुमार और हनुमान युद्ध दर्शाया गया। हनुमान ने सीता को राम का संदेश दिया और विभीषण से भेंट की। मेघनाद ने हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में पेश किया। गुरु द्रोणाचार्य क्लब गुड़गांव गांव की रामलीला में रावण द्वारा सीता हरण, जटायु का विरोध और शबरी प्रसंग शामिल था। मानेसर अखिल भारतीय रामलीला कमेटी ने शूर्पणखा प्रसंग और सीता हरण का मंचन किया।
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