Gurugram News: चोरी के अलग-अलग मामले में दो गिरफ्तार

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गुरुग्राम। पुलिस ने चोरी के मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा सिकंदरपुर ने बुधवार को खुशबू चौक से राजस्थान के जिला डीग के गढ़ अजान गांव निवासी मोहम्मद मौशम को गिरफ्तार कर लिया था। उसको अदालत में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया गया। आरोपी से चोरी की पांच बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई है। वहीं अपराध शाखा सेक्टर-43 ने बृहस्पतिवार को फिरोज गांधी कॉलोनी से भोंडसी गांव निवासी जतिन के रूप में हुई है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चोरी की दो अन्य वारदातों के बारे में खुलासा किया। उससे चोरी की दो स्कूटी और बाइक बरामद की गई है। संवाद