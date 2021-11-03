Gurugram News: कैब चालक ने गाड़ी के फैन बेल्ट से फंदा लगा की आत्महत्या

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। बादशाहपुर-टिकली रोड स्थित खाली गोदाम में कैब चालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा निवासी सुखबीर के रूप में हुई है। वह वर्तमान में भोंडसी स्थित स्नेह कालोनी में पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की बात कही गई है।शुरुआती जांच में अंदेशा है कि सुखबीर अकेले ही खाली गोदाम के हाॅल में गया था। गाड़ी के फैन बेल्ट से फंदा बनाया और पत्थर व ईंटों की मदद से छत पर फंदा बांधकर फांसी लगा ली। घटनास्थल से पुलिस को शराब की बोतल, गिलास और नमकीन के पाउच बरामद हुए हैं। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। गोदाम के आसपास झाड़ियां होने के कारण किसी ने उसे वहां जाते या घटना के दौरान नहीं देखा। मृतक के परिजनों ने शुरुआत में हत्या की आशंका जताई थी। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य जुटाए। हालांकि जांच में हत्या से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट में गले पर फंदे के निशान पाए गए हैं। थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि मामले में अभी हत्या की आशंका नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक के मोबाइल की काल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। आत्महत्या करने के कारण की भी तलाश की जा रही है।