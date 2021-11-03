Gurugram News: ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, ब्रांच मैनेजर की मौत

गुरुग्राम। हेलीमंडी फ्लाईओवर के पास शुक्रवार दाेपहर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार ब्रांच मैनेजर की मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा कर्मचारी घायल हुआ है। उसकी शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान आगरा की करावली तहसील निवासी सुखदेव के रूप में है।भरतपुर (राजस्थान) के इकलहरा गांव निवासी घायल नवीखान ने बताया कि शुक्रवार को वह अपनी बाइख से कंपनी के ब्रांच मैनेजर सुखदेव के साथ पटौदी जा रहे थे। हेलीमंडी फ्लाईओवर से नीचे उतरते वक्त पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। राहगीरों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सुखदेव को मृत घोषित कर दिया।