Gurugram News: ट्रक ने दो बार ऑल्टो कार में मारी टक्कर, चालक फरार

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गुरुग्राम। घामडोज टोल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ऑल्टो कार में टक्कर मार दी। कार चालक ने ट्रक रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। पीछा करने पर सोहना के पास उसने दोबारा कार में टक्कर मारी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। सोहना निवासी महेंद्र ने बताया कि आठ नवंबर की देर रात करीब 2:30 बजे दुकान से काम निपटाकर घर लौट रहे थे। टोल के पास ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। आरोपी ट्रक लेकर भाग गया। पीछा करने पर सोहना के पास फिर टक्कर मारी। महेंद्र ने नाके पर पुलिसकर्मियों को सूचना दी, लेकिन चालक फरार हो चुका था। उन्होंने ट्रक का नंबर नोट कर लिया था। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि भोंडसी थाने में मामला दर्ज कर ट्रक नंबर के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है। ब्यूरो



- घामडोज टोल के पास हुई घटना, भोंडसी थाने में प्राथमिकी दर्ज