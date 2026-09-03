फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Transgender person suffering from cancer found dead in room in Gurugram

कैंसर पीड़ित किन्नर कमरे में मृत मिला: दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को दी सूचना, ब्रेन हैमरेज से मौत

Thu, 03 Sep 2026 09:50 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 09:50 PM IST
सार

गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-3 के नाथूपुर यू ब्लॉक में 25 वर्षीय किन्नर काव्या किराये के कमरे में मृत मिला। कमरे से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया।

विज्ञापन
Transgender person suffering from cancer found dead in room in Gurugram
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-3 के नाथूपुर यू ब्लॉक में 25 वर्षीय किन्नर काव्या किराये के कमरे में मृत मिला। कमरे से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज से मौत की पुष्टि हुई है।

विज्ञापन


मामला बुधवार देर रात करीब 11 बजे सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि यू ब्लॉक स्थित एक मकान के किराये के कमरे से तेज दुर्गंध आ रही है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर काव्या मृत मिला। पुलिस ने मकान मालिक और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि काव्या कमरे में अकेला रहता था। पुलिस ने चकरपुर गांव में रहने वाले काव्या के दो सगे भाइयों से संपर्क किया। सूचना मिलने पर दोनों मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि काव्या कैंसर से पीड़ित था और काफी समय से अकेले रह रहा था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन


पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज से मौत की पुष्टि हुई है। मामले में फिलहाल किसी तरह की संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed