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Gurugram News: दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण संपन्न

Fri, 16 Oct 2026 07:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:43 PM IST
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Training for teaching children with disabilities concluded
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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर ब्लॉक के बीआरसी पर आयोजित पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल की देखरेख में हुए प्रशिक्षण में 65 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में शिक्षकों को सांकेतिक भाषा, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के तरीकों और 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के कारण, पहचान व उपचार की जानकारी दी गई। साथ ही दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को समझकर उन्हें बेहतर शिक्षा देने के तरीके बताए गए। समापन अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल भी मौजूद रहे।
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