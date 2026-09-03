फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Traffic routes on Old Railway Road will be diverted from 4 PM today until late at night.

Gurugram News: आज शाम 4 बजे से देर रात तक ओल्ड रेलवे रोड पर मार्ग रहेगा परिवर्तित

Thu, 03 Sep 2026 07:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:42 PM IST
विज्ञापन
Traffic routes on Old Railway Road will be diverted from 4 PM today until late at night.
प्रेम मंदिर में लगने वाले मेले के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ओल्ड रेलवे रोड स्थित प्रेम मंदिर में मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर शुक्रवार को मार्ग परिवर्तन किया गया। शाम 4 बजे से यहां मेला आयोजित होगा। इस दौरान भारी भीड़ और सड़क पर यातायात व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मार्ग परिवर्तन लागू करते हुए एडवाइजरी जारी की है।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए विकल्प के तौर पर अन्य सड़कों का प्रयोग करने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यातायात पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के तहत शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे से ओल्ड रेलवे रोड पर मार्ग परिवर्तन शुरू होगा। ऐसे में सेक्टर-4/7 चौक से सोहना चौक की ओर जाने वाले वाहनों को न्यू कॉलोनी मोड़ से होते हुए पटौदी रोड की ओर भेजा जाएगा, जोकि सोहना चौक पर निकलकर राजीव चौक की ओर जा सकेंगे। वहीं, सोहना चौक से ओल्ड रेलवे रोड की ओर जाने वाले वाहनों को शिव मूर्ति से बांई तरफ मुड़कर लेडी फातिमा स्कूल, न्यू कॉलोनी मोड़ होते हुए सेक्टर-4/7 चौक की ओर जा सकेंगे।
विज्ञापन

---------------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

सभी वाहन चालक सड़क पर लगे ट्रैफिक संकेतकों और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। प्रेम मंदिर पर लगने वाले मेले को देखते हुए शाम 4 बजे से देर रात तक होने वाली भीड़ व जाम की स्थिति को देखते हुए मार्ग परिवर्तित किया है, ताकि वाहन चालकों व मेले में आने वाले लोगों को परेशानी न हो। -विकास वर्मा, पुलिस प्रवक्ता, यातायात
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed