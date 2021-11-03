Gurugram News: कैब चालक से मारपीट में तीन युवक गिरफ्तार

विज्ञापन

गुरुग्राम। अर्जुन नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में कैब चालक से मारपीट करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जागृति उर्फ जागो, मोहित, ठग्गी के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ मारपीट करने, गाली-गलौज व धमकी देने संबंधी धाराओं में न्यू कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।नई आबादी, अर्जुन नगर निवासी राजेश सोनी ने पुलिस को बताया कि 27 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे जागृति उर्फ जागो उसके पास आया था और मार्केट जाने के लिए कहने लगा। जिसके बाद दोनों सिगरेट पीने के लिए मार्केट की ओर जाने लगे। रास्ते में गली-2 स्थित सन्नी कैटर्स के पास बाइक पर सवार होकर आए मोहित व ठग्गी ने रास्ता रोककर राजेश सोनी के साथ मारपीट की। इससे पीड़ित की कमर, पसली व दोनों हाथों में चोटें आईं। पीड़ित का आरोप है कि जागृति उर्फ जागो के इशारे पर ही उसके साथ मारपीट की गई है। अर्जुन नगर पुलिस चौकी के प्रभारी व सब इंस्पेक्टर राजबीर ने बताया कि मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।