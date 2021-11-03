Gurugram News: छीनाझपटी का आरोपी गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:36 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:36 AM IST
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गुरुग्राम। अपराध शाखा सेक्टर-31 की पुलिस ने बाइक पर सवार होकर छीनाझपटी करने के मामले में एक आरोपी को 26 अगस्त को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई बाइक व पांच हजार रुपये नकदी बरामद की है। आरोपी की पहचान संदीप उर्फ शिवा (32) निवासी अमनपुर गांव, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। जोकि वर्तमान में गुरुग्राम के फाजिलपुर की ढाणी में रह रहा है। ब्यूरो
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