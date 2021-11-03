Gurugram News: गोली मारकर हत्या मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार

नंबर गेम- 8 आरोपी अब तक मामले में धरेअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। बसई रोड पर 39 वर्षीय महेंद्र की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नितिन उर्फ काला (19), नितिन गुप्ता उर्फ पव्वा (19) और गौरव उर्फ काला (24) के रूप में हुई है। नितिन उर्फ काला और नितिन गुप्ता उर्फ पव्वा को 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गौरव उर्फ काला को 13 सितंबर को देवीलाल कॉलोनी से पकड़ा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से दो देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।यह वारदात 10 सितंबर 2026 को कृष्णा नगर के पास एन.के. फैक्टरी के नजदीक हुई थी। पुलिस को रवि नगर के पास एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर जांच शुरू की। अपराध शाखा सेक्टर-10 और 40 की टीम ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि नितिन उर्फ काला और नितिन गुप्ता उर्फ पव्वा ने आरोपी पर्नव के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार गौरव से लिए थे।