Gurugram News: ब्रह्माकुमारीज में सेना का तीन दिवसीय कार्यक्रम संपन्न
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:11 PM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:11 PM IST
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पटौदी। ब्रह्माकुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सेना और सुरक्षा बलों का तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आध्यात्मिकता को कर्तव्य पथ का अनिवार्य हिस्सा बताया। ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी आशा दीदी ने आंतरिक शत्रुओं पर प्रकाश डाला। जनरल द्विवेदी ने अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। संवाद
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