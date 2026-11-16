Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Three-day program for the armed forces concludes at Brahma Kumaris

Gurugram News: ब्रह्माकुमारीज में सेना का तीन दिवसीय कार्यक्रम संपन्न

Mon, 16 Nov 2026 05:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:11 PM IST
विज्ञापन
Three-day program for the armed forces concludes at Brahma Kumaris
पटौदी। ब्रह्माकुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सेना और सुरक्षा बलों का तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आध्यात्मिकता को कर्तव्य पथ का अनिवार्य हिस्सा बताया। ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी आशा दीदी ने आंतरिक शत्रुओं पर प्रकाश डाला। जनरल द्विवेदी ने अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed