Gurugram News: विजेता खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। केंद्रीय विद्यालय के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिला का नाम रोशन किया है। दिल्ली में आयोजित केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक वर्ग में गुरुग्राम संभाग की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया।इस विजेता टीम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1, वायु सेना स्थल गुरुग्राम के कुल 10 खिलाड़ी शामिल थे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोमवार को गुरुग्राम संभाग में पहुंचे खिलाड़ियों का फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया।इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन (गुरुग्राम संभाग) के उपायुक्त चंद्रशेखर आजाद ने स्वर्ण पदक विजेता टीम से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत, समर्पण और बेहतरीन टीम भावना की जमकर सराहना की। उपायुक्त ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इन खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणा बनेगा।सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले विद्यालय के खेल शिक्षक नवीन राठी को भी उपायुक्त ने माला पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह के दौरान सहायक आयुक्त दीदार सिंह, प्राचार्य विनोद कुमार यादव, उप प्रधानाचार्य अनीता कुमारी और खेल प्रशिक्षक नवीन राठी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।