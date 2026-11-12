Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The Toll of Pollution: 8 Development Projects Stalled in Manesar

प्रदूषण की मार : मानेसर में 8 विकास कार्य ठप

Thu, 12 Nov 2026 03:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:45 PM IST
विज्ञापन
The Toll of Pollution: 8 Development Projects Stalled in Manesar
ग्रेप-3 के चलते सड़क मरम्मत से लेकर निर्माण कार्यों पर लगी रोक
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। बढ़ते प्रदूषण का असर अब शहर के विकास कार्यों पर भी दिखाई देने लगा है। हवा की खराब होती गुणवत्ता के चलते ग्रेप-3 के नियम लागू होने से मानेसर में 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली आठ से ज्यादा विकास परियोजनाओं का काम रोकना पड़ा है।
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की इन परियोजनाओं में सड़क मरम्मत से लेकर नए निर्माण कार्य शामिल हैं। प्रशासन ने धूल उड़ने की आशंका को देखते हुए निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर रोक लगा दी है। इस रोक का असर मानेसर के सेक्टरों में चल रहे सड़क सुधार कार्यों पर भी पड़ा है। इसके अलावा सेक्टर-1 में बन रहा महिला हॉस्टल भी फिलहाल प्रभावित हुआ है।
विज्ञापन


करीब 11.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस हॉस्टल में 100 कमरे होंगे। तीन मंजिला इमारत डेढ़ एकड़ जमीन पर तैयार की जा रही है। इसमें पार्किंग, मेस, कॉमन रूम और खेलकूद की सुविधाएं भी मिलेंगी। इस हॉस्टल को अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसका फायदा आईएमटी मानेसर में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा, जिन्हें सुरक्षित रहने की सुविधा मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


एचएसआईआईडीसी के कार्यकारी अभियंता यशस्वी वर्मा ने बताया कि ग्रेप-3 के चलते परियोजनाओं का काम बंद कराया गया है। निर्माण कार्य 20 नवंबर तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने का इंतजार है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता सुधरने के बाद ही इन विकास कार्यों को दोबारा रफ्तार मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed