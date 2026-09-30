Gurugram News: गुलाबी ठंड के बीच तीखे हुए सूरज के तेवर

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मिलेनियम सिटी में अब सुबह और शाम हल्की गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। इससे मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। हालांकि, बुधवार को दिन में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। दोपहर के समय सूरज के तेवर तीखे रहे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।शहर का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश के आसार नहीं हैं। ऐसे में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।शहर की हवा की गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। बुधवार को गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 130 दर्ज किया गया, जबकि मानेसर का एक्यूआई 98 रहा। हालांकि, मौसम के लगातार शुष्क रहने से आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। सड़कों के किनारे जमा मिट्टी सूखने के बाद हवा में मिल रही है। इससे हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में खुले में कूड़ा जलाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इससे भी प्रदूषण बढ़ने की संभावना है।