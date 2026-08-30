Gurugram News: मांग पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल

संवाद न्यूज एजेंसीसोहना। सोहना नगरपरिषद क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताली कर्मचारियों ने नगरपरिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर कूड़ा डालकर विरोध जताया। वहीं, शहर में जगह-जगह कूड़े के लगे ढेर भयंकर बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इस कारण लोगों को स्वास्थ्य की चिंता सता रही है।कस्बे में हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने रविवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कर्मचारी यूनियन के प्रधान विक्रम सिंह ने कहा है कि सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है जो केवल मात्र झूठे आश्वासन देकर कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जबतक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी।