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Gurugram News: मंजुल दुबे के दोहरे शतक से द स्पोर्ट्स मंत्रा जीती

Fri, 02 Oct 2026 12:43 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:43 AM IST
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The Sports Mantra won thanks to Manjul Dubey's double century.
फ्यूचर अकादमी को 83 रन से दी मात
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। द स्पोर्ट्स मंत्रा क्रिकेट अकादमी ने फ्यूचर अकादमी को 83 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए द स्पोर्ट्स मंत्रा क्रिकेट अकादमी ने 40 ओवर में नौ विकेट पर 412 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में फ्यूचर क्रिकेट अकादमी की टीम 33.1 ओवर में 329 रन पर ढेर हो गई। दोहरे शतक के लिए मंजुल दुबे को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया।



द स्पोर्ट्स मंत्रा की पारी में मंजुल दुबे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 94 गेंदों पर 242 रन बनाए। उनके अलावा सुराज ने 74 और पियूष राणा ने 37 गेंदों पर 73 रन बनाए। टीम की ओर से सुमित चौधरी ने नाबाद 33 और पवित वाधवा ने नाबाद दो रन बनाए। फ्यूचर अकादमी की ओर से अंकित, मनजीत और वंश ने दो-दो विकेट लिए।
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412 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी फ्यूचर क्रिकेट अकादमी की शुरुआत अच्छी रही। पीयूष राणा ने 73, सुराज ने 74 और अयान चाहल ने 59 रन बनाए। हालांकि लगातार विकेट गिरने से टीम लक्ष्य से दूर रह गई और 33.1 ओवर में 329 रन पर सिमट गई। द स्पोटर्स मंत्रा अकादमी की ओर से गेंदबाजी में भी मंजुल दुबे ने चार विकेट लिए। अमन वर्मा ने दो और प्ररेक खत्री ने भी दो विकेट हासिल किए।
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