Gurugram News: अंकित को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया

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गुरुग्राम। जिले के माही क्रिकेट अकादमी के मैदान पर बृहस्पतिवार को माही क्रिकेट अकादमी और द्रोणा पब्लिक स्कूल के बीच 35 ओवर का मैच खेला गया। इसमें माही अकादमी ने द्रोणा स्कूल को 3 रन से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी माही अकादमी ने 3 विकेट खोकर 243 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी द्रोणा स्कूल 32.4 ओवर में 240 ही बना सकी। माही अकादमी की ओर से आरव को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अंकित को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद