Gurugram News: अंधेरे का राज, अपराध का आगाज

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नंबर गेम- 10 हजार लोग प्रभावितसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-102/102ए में शाम ढलते ही सड़कों पर अंधेरा छा जाता है। स्ट्रीट लाइट बंद होने से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को अंधेरे में आवाजाही करनी पड़ रही है। चौराहे से लेकर सड़कों तक अंधेरा पसरा रहता है। इससे वाहन चालकों में हादसे की आशंका बनी रहती है।लोगों के अनुसार, पिछले करीब तीन दिन से स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं, जिससे करीब 10 हजार लोग प्रभावित हैं। वहीं, सड़क पर करीब 10-15 स्ट्रीट लाइट पोल पिछले तीन साल से गायब हैं। सेक्टर-102 और 75 मीटर रोड के चौराहे के पास निजी स्कूल के सामने लगा हाई मास्ट पोल भी कई महीनों से गायब है। इससे चौराहे पर भी अंधेरा रहता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। लोगों के अनुसार, एचएसवीपी, जीएमडीए और डीएचबीवीएन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इससे समस्या जस की तस बनी हुई है।सेक्टर-102 स्थित इमार इंपीरियल गार्डन्स के उपाध्यक्ष सुनील सरीन ने बताया कि स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से सड़क पर अंधेरा होता है। इससे इलाके में असामाजिक तत्व का डर भी बनता है। वहीं, सेक्टर-102 स्थित अडानी ऑयस्टर सोसाइटी के निवासी गुरसिमरन ने बताया कि कई बार प्रशासन को शिकायत की जा चुकी है। विभागों के बीच जिम्मेदारी तय नहीं होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय से जल्द समस्या का समाधान करें।