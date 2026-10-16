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Gurugram News: पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को किया जागरूक

Fri, 16 Oct 2026 07:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:03 PM IST
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The police raised awareness among women and children.
न्यूज एजेंसी
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दनकौर (संवाद)। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत दनकौर क्षेत्र के कस्बे स्थित प्राथमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला दरोगा काजोल सिंह भदोरिया, ललिता तोमर और सविता ने विद्यार्थियों व महिलाओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन संबंधी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता पाने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और उन्हें नोट भी कराया।
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