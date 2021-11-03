Gurugram News: विभाग भेज रहा नोटिस, कब्जाधारियों के पास पहुंच रही कमाई

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21 एकड़ जमीन पर कब्जासंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। रामपुरा के पास हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की करीब 21 एकड़ सरकारी जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण बना हुआ है। विभाग की ओर से कई बार कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लिए कई नोटिस भेजे जा चुके हैं लेकिन फिर भी वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इनसे कब्जाधारियों के हिस्से में लाखों की कमाई पहुंच रही है।अधिकारियों ने बताया सर्विस रोड के किनारे एचएसआईआईडीसी की जमीन पर महिंद्रा वर्कशॉप, ढाबे और दुकानें संचालित हो रही हैं। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। इससे कब्जाधारियों को हर महीने लाखों रुपये की कमाई हो रही है।कुछ महीने पहले एचएसआईआईडीसी की ओर से अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले भी विभाग की ओर से इस क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद कई कब्जाधारियों ने अभी तक जमीन खाली नहीं की है।जमीन को जल्द ही अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भी दिए गए थे, इसके बावजूद जमीन खाली नहीं की गई है। विभाग एक बार फिर से जमीन खाली करने का नोटिस भेजेगा। इसके बाद भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - यशस्वी वर्मा, कार्यकारी अभियंता, एचएसआईआईडीसी