Gurugram News: नशे में हंगामा करने वाले दो युवक धरे
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:51 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:51 AM IST
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गुरुग्राम। उद्योग विहार फेज-3 में शराब के नशे में हंगामा करने वाले दो युवकों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने गाड़ी सड़क के बीच खड़ी कर आवागमन बाधित किया। पुलिस ने मौके से गाड़ी कब्जे में ली। आरोपियों की पहचान पालम विहार एक्सटेंशन निवासी पर्व लोहिया और सेक्टर-20 निवासी अवतार लोहिया के रूप में हुई, जो एंबियंस मॉल में बाउंसर हैं। संवाद
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