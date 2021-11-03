Gurugram News: स्टेडियम के मैदान से शौचालय तक की सफाई की होगी निगरानी

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। खेल मैदानों और स्टेडियमों में गंदगी और अव्यवस्था की शिकायतों के बाद अब खेल विभाग ने सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी करने का फैसला लिया है। स्टेडियम के खेल मैदान से लेकर शौचालय तक की साफ-सफाई की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने के साथ उनकी कमेटी गठित करने पर भी चर्चा हुई है। दरअसल खेल मंत्री गौरव गौतम ने बृहस्पतिवार को मैदानों में बड़ी-बड़ी घास और गंदगी की शिकायतों पर नाराजगी जताई थी।खेल मंत्री गौरव गौतम के निर्देश के बाद शुक्रवार को गुरुग्राम मंडल के खेल उपनिदेशक राम मेहर सिंह ने नेहरू स्टेडियम में मंडल के छह जिलों के जिला खेल अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें गुरुग्राम के अलावा रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, नूंह और महेंद्रगढ़ के जिला खेल अधिकारी शामिल हुए।कमेटी तैयार करेगी सफाई की रिपोर्टराम मेहर सिंह ने बैठक में सभी जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा में सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसके बाद संबंधित अधिकारी स्टेडियमों का दौरा कर मौके पर व्यवस्था की जांच करेंगे। जिला खेल अधिकारियों से खेल मैदानों और शौचालयों की साफ-सफाई की स्थिति फोटो और वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाने को भी कहा गया है। खेल मैदानों और शौचालयों की नियमित जांच के लिए प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने की योजना है। इसके लिए प्रशिक्षकों की एक कमेटी गठित करने पर भी बैठक में चर्चा हुई। कमेटी स्टेडियम और खेल मैदानों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट तैयार करेगी। यदि सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ती है तो विभाग की ओर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।खेल मैदान और स्टेडियम खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए बेहतर स्थिति में होने चाहिए। सफाई व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय के बाद निरीक्षण कर व्यवस्था की जांच की जाएगी और लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। -राम मेहर सिंह, खेल उपनिदेशक