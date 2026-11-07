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Gurugram News: फूलों की खुशबू से महके शहर के बाजार

Sat, 07 Nov 2026 05:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 05:11 PM IST
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The city's markets are fragrant with the scent of flowers.
गुरुग्राम। छोटी दिवाली पर शहर के बाजारों में खूब रौनक रही। लोगों ने दिवाली की पूजा और घरों को सजाने के लिए जमकर खरीदारी की। सुबह से शाम तक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुटी रही। बाजारों में दीपक, मोमबत्तियां और सजावटी सामान खूब बिके। फूलों की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। गेंदे की मालाएं और गुलदस्ते खरीदे गए। फूलों की आवक कम होने से दाम बढ़े। फुटकर बाजार में गेंदे का फूल 150-200 रुपये प्रति किलो बिका। थोक में गेंदे का फूल करीब 200 रुपये, गुलाब 700 रुपये और चमेली 1250 रुपये प्रति किलो तक बिकी। मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ दिखी, जहां लड्डू, बर्फी और मेवे के पैकेट खरीदे गए। खील-बताशे, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां और पूजा सामग्री भी खूब बिकी। संवाद
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