Gurugram News: तीनों प्राधिकरणों पर भारतीय किसान यूनियन करेगी प्रदर्शन
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:55 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:55 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। किसानों की जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्याओं को दूर कराने की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर 14 सितंबर से प्रदर्शन किया जाएगा। मथुरा में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने यह फैसला लिया है कि गौतमबुद्धनगर के नोएडा प्राधिकरण के जोनल अध्यक्ष अशोक भाटी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जोनल अध्यक्ष मनोज मावी और यमुना प्राधिकरण के जिलाध्यक्ष रोबिन नागर के नेतृत्व में 14 सितंबर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तीनों जोनल अध्यक्षों से कोर्डिनेट करने की जिम्मेदारी समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष राजीव मलिक करेंगे। जिला मीडिया प्रभारी सुनील प्रधान ने बताया कि इसको लेकर गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया जाएगा।
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