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Gurugram News: तीसरी ओपन विंटर जूडो चैंपियनशिप 1 को

Sat, 24 Oct 2026 08:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:55 PM IST
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The 3rd Open Winter Judo Championship on the 1st
गुरुग्राम। जिले की आरआर स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से एक नवंबर को तीसरी ओपन विंटर जूडो चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 8.30 से शुरू होंगे। इसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को निशुल्क टी-शर्ट भी दी जाएगी।
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प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 5100 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 3100 रुपये और तीसरा स्थान हासिल करने वाली टीम को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। चैंपियनशिप का आयोजन गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी स्थित एचएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आरआर स्पोर्टस अकादमी के तत्वावधान में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक खिलाड़ी पंजीकरण करा सकते हैं। संवाद
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