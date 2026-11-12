Gurugram News: हीरो होंडा चौक के फ्लाईओवर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) स्थित हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर पर करीब डेढ़ साल से बने गड्ढे को बंद कराने व फ्लाईओवर की मरम्मत कराने के लिए एनएचएआई ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर है। इसमें कंपनियां को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के नियमों के अनुसार स्लैब व फ्लाईओवर की मरम्मत कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, इसको लेकर अभी एनएचएआई ने समय सीमा तय नहीं की है।हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर के जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले हिस्से पर बने गड्ढे और स्लैब के क्षतिग्रस्त होने के कारण पिछले दो साल से एक लेन (राइट साइड) पूरी तरह से बंद है। वहीं, स्लैब की हालत भी लगातार खराब हो रही है। फ्लाईओवर पर बने गड्ढे में सरिये बाहर निकले हुए हैं। गड्ढे के पास प्लास्टिक के दो बेरिकेड्स रखे गए हैं, लेकिन वे भी वहां तेज रफ्तार में गुजरने वाले वाहनों के कारण हवा के झोंके लगने से अपनी जगह से हट चुके हैं। ऐसे में इस गड्ढे में किसी तेज रफ्तार वाहन के टायर जाने की आशंका रहती है।करीब 200 करोड़ रुपये में हीरो होंडा चौक पर बना फ्लाईओवर कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। जुलाई 2017 में उद्घाटन होने के बाद अप्रैल 2018 में फ्लाईओवर की सड़क का बड़ा हिस्सा उखड़कर नीचे गिर गया था। मई 2019 में इसी हिस्से में दोबारा कंक्रीट गिरने से बड़ा सुराख बन गया था। इसके बाद आईआईटी मुंबई की टीम से फ्लाईओवर का ऑडिट कराना पड़ा। ऑडिट के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान होता नहीं दिखा। वर्ष 2022 में फ्लाईओवर पर जयपुर से दिल्ली की ओर लेन का करीब 20 मीटर हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया और सरिये बाहर दिखाई देने लगे। वहीं, करीब डेढ़ साल पहले जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली दांयी तरफ की लेन को बंद किया हुआ है। यहां पर स्लैब से कंक्रीट गिरने के बाद सरिये दिखाई दे रहे हैं।फ्लाईओवर में बने गड्ढे वाले स्लैब को ठीक कराने के लिए टेंडर जारी हो चुका है। जल्द ही गड्ढे की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। फ्लाईओवर को लेकर कंसल्टेंट द्वारा बेहतर तरीके से जांच कराई गई है, ताकि दोबारा से स्लैब में गड्ढा होने जैसी समस्या न हो।