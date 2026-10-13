Gurugram News: पर्यावरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सुशांत लोक की टीम अव्वल

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। 4/8 मरला स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय पर्यावरण प्रश्नोत्तरी 2026-27 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न खंडों से चयनित स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया।प्रतियोगिता में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों और सतत विकास जैसे गंभीर विषयों पर सवाल-जवाब किए गए। कड़े मुकाबले के बाद, सेक्टर-43 स्थित सुशांत लोक जीएमएसएसएस की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, गुरुग्राम गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की टीम दूसरे और सोहना जीएमएसएसएस की टीम तीसरे स्थान पर रही।जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदु बोकन कासना ने विजेता छात्रों और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व जिम्मेदार नागरिकता की भावना पैदा करती हैं। जिला विज्ञान विशेषज्ञ सुरेंद्र लोहचब और जिला गणित विशेषज्ञ बलवान बाना ने भी छात्रों को प्रेरित करते हुए पर्यावरण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और तार्किक सोच विकसित करने की बात कही।प्रतियोगिता को सफल बनाने में क्विज मास्टर दीपा (पीजीटी जीव विज्ञान), मूल्यांकनकर्ता एकता व मीनू, और विद्यालय प्रभारी अनिता शर्मा सहित समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।