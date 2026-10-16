Gurugram News: दिल्ली और पंजाब की जीत से सुपर-6

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सेक्टर-21ए स्थित इंडोर स्टेडियम में बृहस्पतिवार को वॉलीबाल चैंपियंस लीग के लीग मुकाबलों के अंतिम दिन पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स और दिल्ली डायनामाइट्स ने जीत दर्ज की। पंजाब ने राजस्थान स्पाइकर्स को 3-0 से हराया। पंजाब ने शुरुआती दोनों सेट 21-16 और तीसरा सेट 21-15 से जीता। राजस्थान के अमित रांटा प्लेयर ऑफ द मैच बने।दूसरे मुकाबले में दिल्ली ने तमिल टाइटंस को 2-1 से हराकर सुपर-6 में जगह बनाई। दिल्ली के अब्दुल सलाम प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सुपर-6 में तमिल टाइटंस, अयोध्या गर्जन, एम्पेरिया मराठाज, हरियाणा हरिकेंस, पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स और दिल्ली डायनामाइट्स ने प्रवेश किया।