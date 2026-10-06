Gurugram News: विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए

विज्ञापन

गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने द्रोणाचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में मंगलवार को एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों, साइबर अपराधों से बचाव, यातायात नियमों और नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाले सामाजिक, शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति भी उन्हें सतर्क किया गया। ब्यूरो