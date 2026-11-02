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Gurugram News: गुड रोटी, राजमा चावल और सोया खिचड़ी से सजेगी विद्यार्थियों की थाली

Mon, 02 Nov 2026 08:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:19 PM IST
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Students' plates will feature jaggery-infused rotis, rajma-chawal (kidney beans and rice), and soya khichdi.
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नवंबर में मिड डे मील में परोसे जाएंगे व्यंजन
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नवंबर में मिड डे मील में अलग अलग पौष्टिक व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके तहत विद्यार्थियों को पारंपरिक भोजन के साथ दाल, चावल, मौसमी सब्जियों और मोटे अनाज से बने व्यंजन दिए जाएंगें। स्कूलों में निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना होगा।

मिड डे मील योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाता है। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है। विभाग ने प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी 6.78 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 10.17 रुपये की सामग्री निर्धारित की है।
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मेन्यू में शामिल किए गए अलग-अलग व्यंजन
नवंबर के पहले सप्ताह में विद्यार्थियों को सब्जी, पुलाव व काला चना, रोटी व घीया चना दाल, राजमा चावल, कढ़ी पकौड़ा व चावल व गुड़ रोटी व दही परोसा जाएगा। दूसरे सप्ताह में मीठा दलिया, चावल व सफेद चना, चना दाल खिचड़ी और मिर्ची पराठा व दही मेन्यू में शामिल है।
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तीसरे सप्ताह में दाल चावल, रोटी मूंग मसूर की दाल, मौसमी सब्जी के साथ मिर्ची रोटी, मीठे मूंगफली चावल, नमकीन दलिया और गेहूं रागी का चूरमा दिया जाएगा। वहीं, चौथे सप्ताह में सब्जी पुलाव व काला चना, राजमा चावल, कढ़ी पकौड़ी व चावल, गुड रोटी व दही और मिलेट परांठा व दही परोसा जाएगा। महीने के अंतिम दिन विद्यार्थियों को सोया खिचड़ी दी जाएगी। छोटी दिवाली के अवसर पर भी विशेष मेन्यू निर्धारित किया गया है।
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