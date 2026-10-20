Gurugram News: नशामुक्ति सेमिनार में छात्रों को दिलाई शपथ

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यह कार्यक्रम पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के दिशा-निर्देशों के तहत थाना शहर सोहना की पुलिस टीम द्वारा आयोजित किया गया। सेमिनार में आचार्य करमवीर ने प्राकृतिक चिकित्सा और योग जैसी तकनीकों से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में नशे के व्यापक सामाजिक नुकसान पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्यूरो विज्ञापन

यह कार्यक्रम पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के दिशा-निर्देशों के तहत थाना शहर सोहना की पुलिस टीम द्वारा आयोजित किया गया। सेमिनार में आचार्य करमवीर ने प्राकृतिक चिकित्सा और योग जैसी तकनीकों से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में नशे के व्यापक सामाजिक नुकसान पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्यूरो

गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने 19 अक्तूबर 2026 को एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना में नशा मुक्ति जागरूकता एवं वेलनेस सेमिनार का आयोजन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। सभी ने आजीवन नशे से दूर रहने की शपथ ली।