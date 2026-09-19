Gurugram News: 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को नुक्कड़ नाटक
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:09 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:09 PM IST
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गुरुग्राम। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में नमो सेवा अनकही कहानियां नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को आयोजित होगा। हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के पांच सांस्कृतिक दल 30 स्थानों पर ये नाटक प्रस्तुत करेंगे। इनमें 10 राजकीय विद्यालय, 10 राजकीय महाविद्यालय और 10 बड़े गांव शामिल हैं। अभियान के जिलो नोडल अधिकारी व एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि नमो सेवा अनकही कहानियां कार्यक्रम की विशेषता यह है कि प्रत्येक टीम एक दिन में विद्यालय, महाविद्यालय और गांव में अलग-अलग स्थानों पर नाटक प्रस्तुत करेगी। संवाद
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