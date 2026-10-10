Gurugram News: ग्रामीणों के विरोध के बाद मंदिर की जमीन पर एसटीपी का काम रुका
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:07 PM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:07 PM IST
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ग्रामीणों ने नया गांव में वैकल्पिक जमीन देने का एक प्रस्ताव दिया
नंबर गेम - 15 दिन के लिए थमा काम
अमा उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। भोंडसी में मंदिर की जमीन पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने का विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों के भारी विरोध और महापंचायत के बाद प्रशासन को निर्माण कार्य 15 दिन के लिए रोकना पड़ा है। हालांकि, गतिरोध को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत ने अब नया गांव में वैकल्पिक जमीन देने का एक प्रस्ताव पेश किया है।
60 एकड़ वन भूमि, फिर भी नहीं आसान रास्ता
भोंडसी में वन विभाग की करीब 60 एकड़ जमीन मौजूद है, लेकिन वन भूमि पर निर्माण की पाबंदियों और जरूरी मंजूरियों के कारण वहां एसटीपी बनाना आसान नहीं है। ऐसे में पंचायत का नया गांव में जमीन देने का प्रस्ताव अब अहम हो गया है। संबंधित विभागों के फैसले से तय होगा कि प्लांट की जगह बदलेगी या मौजूदा प्रस्ताव पर ही आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल 15 दिन का विराम विवाद के समाधान के लिए अहम है। एक तरफ कॉलोनियों की सीवर व्यवस्था के लिए एसटीपी जरूरी है, तो दूसरी तरफ जमीन के चयन को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है।
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भोंडसी गांव में बनने वाले एसटीपी को लेकर पंचायत के लोगों ने मुलाकात की है। उन्होंने अन्य जगह एसटीपी बनाने के लिए जमीन होने की बात कही है। जिस पर 15 दिन के भीतर इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। - विजय ढाका, चीफ इंजीनियर, नगर निगम गुरुग्राम
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नंबर गेम - 15 दिन के लिए थमा काम
अमा उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। भोंडसी में मंदिर की जमीन पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने का विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों के भारी विरोध और महापंचायत के बाद प्रशासन को निर्माण कार्य 15 दिन के लिए रोकना पड़ा है। हालांकि, गतिरोध को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत ने अब नया गांव में वैकल्पिक जमीन देने का एक प्रस्ताव पेश किया है।
60 एकड़ वन भूमि, फिर भी नहीं आसान रास्ता
भोंडसी में वन विभाग की करीब 60 एकड़ जमीन मौजूद है, लेकिन वन भूमि पर निर्माण की पाबंदियों और जरूरी मंजूरियों के कारण वहां एसटीपी बनाना आसान नहीं है। ऐसे में पंचायत का नया गांव में जमीन देने का प्रस्ताव अब अहम हो गया है। संबंधित विभागों के फैसले से तय होगा कि प्लांट की जगह बदलेगी या मौजूदा प्रस्ताव पर ही आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल 15 दिन का विराम विवाद के समाधान के लिए अहम है। एक तरफ कॉलोनियों की सीवर व्यवस्था के लिए एसटीपी जरूरी है, तो दूसरी तरफ जमीन के चयन को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है।
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भोंडसी गांव में बनने वाले एसटीपी को लेकर पंचायत के लोगों ने मुलाकात की है। उन्होंने अन्य जगह एसटीपी बनाने के लिए जमीन होने की बात कही है। जिस पर 15 दिन के भीतर इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। - विजय ढाका, चीफ इंजीनियर, नगर निगम गुरुग्राम