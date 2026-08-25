Gurugram News: राज्यस्तरीय बीन वादन प्रतियोगिता 2 सितंबर को

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गुरुग्राम। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा की ओर से 2 सितंबर को राज्यस्तरीय बीन दलों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, हरियाणा कला परिषद, कुरुक्षेत्र में होगा। इसका उद्देश्य प्रदेश की लोक कला और लोक संगीत परंपराओं को बढ़ावा देना और बीन वादन से जुड़े कलाकारों को प्रतिभा प्रदर्शन का मंच उपलब्ध कराना है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दलों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के अलावा पांच सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में 75 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 60 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। संवाद