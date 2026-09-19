Gurugram News: मतदाता सूची के लिए विशेष कैंप 26 को

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गुरुग्राम। भारत निर्वाचन आयोग हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। मतदाताओं की सुविधा के लिए आगामी 26 और 27 सितंबर को विशेष कैंप लगेंगे। इन तिथियों पर सभी बीएलओ सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। वे पात्र मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना और परिवार के पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें। ब्यूरो