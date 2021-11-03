Gurugram News: जिंदगी की तस्वीरों से काफी अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:14 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला की जिंदगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखने वाली उसकी प्रोफाइल से काफी अलग नजर आ रही है। फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और खेलों को अपनी पहचान बनाने वाला बैंसला अब गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन मामले में आरोपी है।
बैंसला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करता था। कई तस्वीरों में वह जिम में कसरत करते और अपनी मजबूत कद-काठी दिखाते नजर आता था। अपनी प्रोफाइल में उसने खुद को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और भारतीय रग्बी टीम से जुड़ा खिलाड़ी बताया था। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां हासिल करने का दावा भी उसकी सोशल मीडिया पहचान का हिस्सा रहा।
घटना के बाद डीएक्टिवेट किया इंस्टा अकाउंट
बैंसला मूल रूप से पलवल का रहने वाला है और वहां जिम चलाता है। जिम संचालक के साथ वो पूर्व कबड्डी खिलाड़ी भी है। उसकी सार्वजनिक पहचान का बड़ा हिस्सा खेल और फिटनेस से जुड़ा रहा है। 13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड की घटना के बाद उसका नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर लगने की घटना बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंगलवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। घटना के बाद बैंसला का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। इससे पहले उसके अकाउंट पर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी तस्वीरें प्रमुखता से मौजूद थीं।
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गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला की जिंदगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखने वाली उसकी प्रोफाइल से काफी अलग नजर आ रही है। फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और खेलों को अपनी पहचान बनाने वाला बैंसला अब गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन मामले में आरोपी है।
बैंसला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करता था। कई तस्वीरों में वह जिम में कसरत करते और अपनी मजबूत कद-काठी दिखाते नजर आता था। अपनी प्रोफाइल में उसने खुद को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और भारतीय रग्बी टीम से जुड़ा खिलाड़ी बताया था। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां हासिल करने का दावा भी उसकी सोशल मीडिया पहचान का हिस्सा रहा।
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घटना के बाद डीएक्टिवेट किया इंस्टा अकाउंट
बैंसला मूल रूप से पलवल का रहने वाला है और वहां जिम चलाता है। जिम संचालक के साथ वो पूर्व कबड्डी खिलाड़ी भी है। उसकी सार्वजनिक पहचान का बड़ा हिस्सा खेल और फिटनेस से जुड़ा रहा है। 13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड की घटना के बाद उसका नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर लगने की घटना बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंगलवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। घटना के बाद बैंसला का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। इससे पहले उसके अकाउंट पर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी तस्वीरें प्रमुखता से मौजूद थीं।
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