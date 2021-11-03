Gurugram News: स्काई किंग्स ने 7 विकेट से विजयी

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गुरुग्राम। गुरुग्राम में खेले गए वीएसवी प्रीमियर लीग के मुकाबले में स्काई किंग्स ने एएफएसएसआर को सात विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एएफएसएसआर की टीम ने 62 रन बनाए। पंकज द डिस्ट्रक्टर ने 14 गेंदों में 29 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्काई किंग्स ने सात विकेट रहते जीत हासिल कर ली। डेनिश लिली ने 20 गेंदों में 47 रन, जबकि विजय कुमार यादव ने 18 गेंदों में 44 रन की तेज पारी खेली। संवाद