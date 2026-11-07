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Gurugram News: छह बेड का अस्थायी बर्न वार्ड तैयार

Sat, 07 Nov 2026 04:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 04:21 PM IST
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Six-bed temporary burn ward ready
गुरुग्राम। दिवाली पर पटाखों से झुलसने वाले मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में करीब छह बेड का अस्थायी बर्न वार्ड तैयार किया गया है। रविवार और सोमवार को आपातकालीन विभाग में तीन शिफ्टों में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक शिफ्ट में तीन-तीन डॉक्टर तैनात रहेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड के आपातकालीन विभाग डॉ. ओमप्रकाश भी मौजूद रहेंगे। अस्पताल में बर्न के मरीजों के इलाज के लिए सर्जरी, त्वचा और नेत्र रोग विशेषज्ञों की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं, अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत बुलाया जा सके। अस्पताल प्रबंधन डॉ. मनीष राठी के अनुसार, पटाखों से झुलसने वाले मरीजों को इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार और मरहम-पट्टी की सुविधा मिलेगी। मरीज सहायता के लिए अस्पताल के इमरजेंसी नंबर 0124-2321102 पर संपर्क कर सकते हैं। संवाद
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