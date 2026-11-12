एसआईआर : नाम सुनिश्चित करने की अपील

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गुरुग्राम। भाजपा गुरुग्राम जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने हरियाणा में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए पात्र नागरिकों से नाम सुनिश्चित करने की अपील की। भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर छूटे मतदाताओं की सहायता करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 नवंबर 2026 को प्रपत्र जमा करने का अवसर दिया है। दावों और आपत्तियों की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026 है, जबकि अंतिम सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। ब्यूरो