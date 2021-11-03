Gurugram News: शर्मा अकादमी 69 रन से जीती
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:18 AM IST
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गुरुग्राम। द पवेलियन स्पोर्ट्स के मैदान पर मंगलवार को शर्मा क्रिकेट अकादमी और आरआरएससीए की टीमों के बीच 40 ओवर का मैच खेला गया। इसमें शर्मा अकादमी की टीम ने आरआरएससीए की टीम को 69 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी शर्मा अकादमी की टीम ने 36 ओवर में 286 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरआरएससीए की टीम 31.2 ओवर में 217 रन ही बना सकी। शर्मा अकादमी की ओर से मनीष को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और आशुतोष को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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