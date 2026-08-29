Gurugram News: सीवरलाइन ठीक करने का काम जारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:32 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:32 PM IST
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गुरुग्राम। इफ्को चौक के पास मास्टर सीवरलाइन को ठीक करने का काम शनिवार को भी जारी रहा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टीमें पिछले चार दिन से सीवरलाइन की मरम्मत में जुटी हुई हैं। जीएमडीए की टीम ने सीवर के बहाव को दूसरे मैनहोल में डायवर्ट कर दिया है। इसके बाद मौके पर गहरी खुदाई कर क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मरम्मत कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। संवाद
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