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Gurugram News: एसजीटी यूनिवर्सिटी में सत्र आयोजित

Sat, 10 Oct 2026 05:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:44 PM IST
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Session held at SGT University
गुरुग्राम। एसजीटी यूनिवर्सिटी में विभाजन का साहित्य सीमाओं के पार मिलने वाली सीख पर सत्र आयोजित हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉ. माया जोशी ने बंटवारे के प्रभावों पर विचार साझा किए। उन्होंने साहित्यिक रचनाओं से इसे समझाया। पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के विद्यार्थियों से संवाद के अनुभव भी बताए गए। इससे दोनों देशों की संस्कृति में समानताएं समझने का अवसर मिला। संवाद
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