Gurugram News: स्कूलों को संबद्धता आवेदन का एक और मौका, 2 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों को संबद्धता आवेदन का एक और मौका दिया है। अब राजकीय, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के साथ संस्कृत गुरुकुल और विद्यापीठ 2 अक्तूबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगेबोर्ड की ओर से जारी पत्र के अनुसार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की संबद्धता के लिए आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि पहले 16 सितंबर निर्धारित थी। विभिन्न विद्यालयों, एसोसिएशन और संगठनों की ओर से तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद बोर्ड ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 अक्तूबर कर दी है।बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के जिन विद्यालयों और संस्थानों ने अभी तक संबद्धता के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाए। विद्यालय ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा कर सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 2 अक्तूबर के बाद संबद्धता आवेदन की समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में जिन विद्यालयों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें तय तारीख तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।