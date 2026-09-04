Gurugram News: विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए एसबीआई कैप ने दी बस

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गुरुग्राम। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड ने खुशबू वेलफेयर सोसाइटी को 21 सीटर टाटा विंगर एसी बस दी है। सीएसआर पहल के तहत मिली बस का तीन सितंबर को उद्घाटन किया गया। कंपनी के एमडी एवं सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि भरोसेमंद परिवहन बच्चों की शिक्षा, थेरेपी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने में मदद करता है। सोसाइटी अध्यक्ष राकेश जिंसी ने कहा कि नई बस से पुराने वाहन के कारण आ रही संचालन संबंधी दिक्कतें कम होंगी। बस से खुशबू सेंटर के 17 बच्चे नियमित रूप से लाभान्वित होंगे और प्रतिदिन घर से सेंटर आ-जा सकेंगे। ब्यूरो