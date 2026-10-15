Gurugram News: बिजली निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे आरडब्ल्यूए

विज्ञापन





गुरुग्राम। बिजली निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ द्वारका एक्सप्रेसवे के आरडब्ल्यूए संगठन 18 अक्तूबर को प्रदर्शन करेंगे। सेक्टर 102 में द्वारका एक्सप्रेस वे पर आयोजित इस प्रदर्शन में सेक्टर 37 डी स्थित बीपीटीपी पार्क सेरेन, सेक्टर 102 स्थित बीपीटीपी एमस्टोरिया, सेक्टर 104 स्थित एटीएस ट्रायंफ, सेक्टर 93 स्पेज प्रीवी, एमथ्रीएम वुडशायर समेत कई अन्य सोसाइटियों के लोग शामिल होंगे। प्रदर्शन के संबंध में पार्क सेरेन के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा ने बताया कि बिजली संबंधित हर विवाद के लिए हमें हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) जाना पड़ता है। बीपीटीपी एम्स्टोरिया के पूर्व अध्यक्ष सुमेर सिंह ने कहा कि बिल्डर की अनियमितताओं के कारण बिजली संबंधित कई दिक्कते झेलनी पड़ रह है मगर बिजली निगम ऐसे मामलों में कोई एक्शन नहीं लेता है। ऐसे में हमलोग सड़क पर उतरने को विवश है। संवाद