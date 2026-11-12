Gurugram News: चंडीगढ़ रूट पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू

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गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी से चंडीगढ़ और सिरसा रूट पर 11 नवंबर से तीन रोडवेज बसें बढ़ाई गई हैं। यात्रियों की मांग पर परिवहन विभाग के मुख्यालय के निर्देश पर गुरुग्राम डिपो ने यह संचालन शुरू किया है। सुबह के समय चंडीगढ़ व सिरसा जाने वाले यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी। सिरसा रूट पर सुबह 3 बजे और 5.40 बजे दो सामान्य बसें चलेंगी। चंडीगढ़ रूट पर सुबह 5 बजे एक सामान्य बस शुरू की गई है। इससे सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के यात्रियों को भी लाभ होगा। गुरुग्राम डिपो के मुख्य निरीक्षक दुलीचंद ने इसकी जानकारी दी। ब्यूरो