Gurugram News: कासन गांव की ढाणी का रास्ता बदहाल

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मानेसर। कासन गांव की ढाणी का मुख्य रास्ता लंबे समय से कच्चा और बदहाल है। बारिश होने के बाद इस रास्ते से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। रास्ते पर जगह-जगह पानी और कीचड़ जमा हो जाता है। इससे ग्रामीणों को रोजाना आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, बारिश के बाद रास्ते के आसपास खरपतवार भी काफी बढ़ गई है। झाड़ियों और घास के कारण यहां जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीण विजय व राकेश कुमार ने बताया कि बारिश के दिनों में कच्चे रास्ते से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। कीचड़ और पानी के कारण पैदल चलने के साथ-साथ वाहन निकालने में भी परेशानी होती है। निवासी अरविंद चौहान ने बताया कि रास्ते की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि समस्या का जल्द संज्ञान लेकर रास्ते को पक्का कराया जाए, ताकि बारिश के दिनों में लोगों को परेशानी न हो। संवाद